Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagvormittag gesucht

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 255,70 EUR zu.

Das Papier von Hannover Rück legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 255,70 EUR. Die Hannover Rück-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 255,90 EUR aus. Bei 255,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.554 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 265,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 09.11.2023 auf bis zu 196,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 23,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2023 7,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,63 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 266,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 12.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,00 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,94 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 6,80 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 11.11.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 10.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 19,17 EUR fest.

