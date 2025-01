Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verbilligt sich am Vormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 253,90 EUR ab.

Die Hannover Rück-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 253,90 EUR. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 253,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 254,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.059 Hannover Rück-Aktien.

Am 15.10.2024 markierte das Papier bei 265,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 4,41 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 208,90 EUR am 05.08.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 21,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 7,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,65 EUR je Hannover Rück-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 276,86 EUR an.

Am 11.11.2024 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 5,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 3,64 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,39 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,71 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 19,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

