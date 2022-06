Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Um 20.06.2022 09:22:00 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 138,45 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 138,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 137,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.306 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 181,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Bei 134,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 175,85 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 04.05.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,19 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,54 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.333,43 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.803,19 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 10.08.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 14,73 EUR fest.

