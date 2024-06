Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag stabil

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Hannover Rück-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 234,10 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:47 Uhr bei der Hannover Rück-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 234,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 235,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 233,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 234,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.920 Hannover Rück-Aktien.

Bei 256,60 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,61 Prozent hinzugewinnen. Am 08.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 184,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 26,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,98 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 245,33 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Am 14.05.2024 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 4,02 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 6,53 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,45 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 12.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 18,46 EUR je Aktie belaufen.

