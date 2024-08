Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verzeichnet am Mittag Verluste

Hannover Rück im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 246,90 EUR nach.

Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 246,90 EUR ab. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 246,90 EUR nach. Mit einem Wert von 247,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.110 Hannover Rück-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 256,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 3,78 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.08.2023 bei 192,05 EUR. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 22,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 7,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,30 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 260,57 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 12.08.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,00 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6,80 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Hannover Rück am 11.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 10.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 18,97 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

