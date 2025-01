Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Hannover Rück

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 254,80 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 254,80 EUR. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 253,60 EUR. Mit einem Wert von 254,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.288 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 265,60 EUR erreichte der Titel am 15.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 4,24 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (208,90 EUR). Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 21,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,65 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 276,86 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 11.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,12 Prozent auf 7,39 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,71 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Hannover Rück am 13.03.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 19,64 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag in Grün

Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX am Freitagnachmittag

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX mittags fester