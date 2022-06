Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag leichter

Die Aktie notierte um 22.06.2022 09:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 135,60 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 135,60 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 136,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.062 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 181,70 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,65 EUR am 07.03.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 0,71 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 175,85 EUR an.

Am 04.05.2022 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es stand ein EPS von 2,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 2,54 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.333,43 EUR umgesetzt, gegenüber 7.803,19 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 04.08.2022 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 10.08.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 14,73 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

