Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagmittag mit Verlusten

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 249,80 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,3 Prozent auf 249,80 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Hannover Rück-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 249,50 EUR aus. Bei 252,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 11.983 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 15.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 265,60 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Am 09.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 196,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 27,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,63 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 7,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 266,71 EUR an.

Am 12.08.2024 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 5,00 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 3,94 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 6,80 Mrd. EUR gegenüber 6,15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 10.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,10 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

