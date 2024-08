Hannover Rück Aktie News: Anleger greifen bei Hannover Rück am Freitagnachmittag zu

Hannover Rück im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 253,90 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 15:53 Uhr 1,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Hannover Rück-Aktie sogar auf 253,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 251,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 55.341 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 256,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 1,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 193,90 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,59 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 7,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 265,00 EUR aus.

Hannover Rück gewährte am 12.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 5,00 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 3,94 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,80 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 6,15 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 11.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 10.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 19,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

