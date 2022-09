Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück fällt am Nachmittag

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 154,45 EUR. Bei 152,65 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 156,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 109.002 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 181,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,00 Prozent. Bei einem Wert von 131,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2022). Mit einem Kursverlust von 17,59 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 175,15 EUR.

Am 04.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 3,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 3,02 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.008,90 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 6.655,30 EUR eingefahren.

Am 03.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 09.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 12,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hannover Rück