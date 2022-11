Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 179,20 EUR. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 179,55 EUR. Bei 179,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 24.462 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 181,70 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,38 Prozent hinzugewinnen. Bei 131,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 181,68 EUR angegeben.

Am 03.11.2022 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,84 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 1,54 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8.908,99 EUR gegenüber 7.155,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 07.03.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,60 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

