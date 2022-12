Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit Abschlägen

Die Hannover Rück-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 185,25 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Hannover Rück-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 184,60 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 186,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.039 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 188,50 EUR markierte der Titel am 13.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,72 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2022 Kursverluste bis auf 131,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 41,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 183,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 03.11.2022 vor. In Sachen EPS wurden 1,84 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 1,54 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,51 Prozent auf 8.908,99 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.155,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 09.03.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 07.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Hannover Rück.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 11,59 EUR je Aktie belaufen.

