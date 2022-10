Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagnachmittag gesucht

Um 04:22 Uhr sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 160,15 EUR zu. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 161,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 158,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 46.690 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 181,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 11,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 131,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 21,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 174,39 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Am 04.08.2022 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,02 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 8.008,90 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.655,30 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 09.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 11,43 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Swiss Re-Aktie steigt: Swiss Re will künftig Erstversicherer mehr in die Pflicht nehmen

Erste Schätzungen: Hannover Rück informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

So schätzen die Analysten die Hannover Rück-Aktie im September 2022 ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

Bildquellen: Hannover Rück