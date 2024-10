Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Mittag um Nulllinie

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 247,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 247,80 EUR. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 249,50 EUR an. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 247,40 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 247,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.409 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2024 markierte das Papier bei 265,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 7,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 196,25 EUR. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 26,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,63 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 266,71 EUR an.

Am 12.08.2024 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 5,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,80 Mrd. EUR – ein Plus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 11.11.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 10.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 19,10 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht nachmittags Verluste

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So steht der LUS-DAX nachmittags

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zeigt sich leichter