Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Mittag fester

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 180,05 EUR. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 180,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 179,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 20.723 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 181,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 0,91 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2022 (131,35 EUR). Mit Abgaben von 37,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 181,68 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Am 03.11.2022 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,84 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,54 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.908,99 EUR – ein Plus von 24,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 7.155,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 07.03.2024 dürfte Hannover Rück die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 11,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

