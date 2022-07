Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag in Rot

Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 25.07.2022 09:22:00 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 137,70 EUR abwärts. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 137,70 EUR nach. Mit einem Wert von 137,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.731 Stück gehandelt.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 181,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 24,22 Prozent niedriger. Am 23.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 131,35 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 4,83 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 173,09 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 04.05.2022. In Sachen EPS wurden 2,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 2,54 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Hannover Rück im vergangenen Quartal 9.333,43 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hannover Rück 7.803,19 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 10.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 11,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

