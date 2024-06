Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Vormittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Hannover Rück. Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 09:05 Uhr sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 237,00 EUR zu. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 237,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 236,90 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 2.505 Aktien.

Bei 256,60 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,27 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 184,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.07.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 22,22 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 11,50 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 245,33 EUR angegeben.

Am 14.05.2024 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,53 Mrd. EUR – ein Plus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 12.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 12.08.2025 dürfte Hannover Rück die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2024 auf 18,50 EUR je Aktie.

