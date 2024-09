Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück behauptet sich am Nachmittag

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Zum Vortag unverändert notierte die Hannover Rück-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 252,70 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Hannover Rück-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 252,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 253,70 EUR. Die Hannover Rück-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 252,00 EUR ab. Bei 253,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 31.599 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.09.2024 bei 261,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,36 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.11.2023 Kursverluste bis auf 196,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 22,34 Prozent Luft nach unten.

Nach 7,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,57 EUR je Hannover Rück-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 265,00 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Hannover Rück gewährte am 12.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 5,00 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 3,94 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6,80 Mrd. EUR gegenüber 6,15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Hannover Rück am 11.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 10.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2024 19,09 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: DAX beginnt Dienstagshandel in der Gewinnzone

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels im Plus

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hannover Rück-Investition von vor 10 Jahren eingebracht