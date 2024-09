Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück macht am Vormittag Boden gut

Aktie im Blick

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 253,10 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 253,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 253,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 253,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.432 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 261,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 196,25 EUR ab. Abschläge von 22,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,57 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 265,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 12.08.2024 vor. In Sachen EPS wurden 5,00 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 3,94 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,15 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,80 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Hannover Rück am 11.11.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 10.11.2025 dürfte Hannover Rück die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 19,09 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: DAX beginnt Dienstagshandel in der Gewinnzone

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels im Plus

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hannover Rück-Investition von vor 10 Jahren eingebracht