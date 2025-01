Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 259,00 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 259,00 EUR zu. Bei 260,00 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 259,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.951 Hannover Rück-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 265,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.10.2024 erreicht. 2,55 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 208,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,67 EUR. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 277,57 EUR.

Hannover Rück gewährte am 11.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 3,64 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,12 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 19,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

