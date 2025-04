Hannover Rück Aktie News: Anleger schicken Hannover Rück am Vormittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 278,20 EUR ab.

Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,9 Prozent auf 278,20 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 278,20 EUR. Bei 280,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.254 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 284,40 EUR an. Mit einem Zuwachs von 2,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (208,90 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 24,91 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2024 mit 9,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,53 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 294,50 EUR.

Am 13.03.2025 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,18 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 3,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 7,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,15 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.05.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 11.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Hannover Rück.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 21,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

