Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagnachmittag im Minus

Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 28.07.2022 16:22:00 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 136,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Hannover Rück-Aktie bis auf 135,95 EUR. Mit einem Wert von 138,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 53.846 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 181,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 24,77 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2022 bei 131,35 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,07 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 173,09 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 04.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 2,19 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,54 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.333,43 EUR umgesetzt, gegenüber 7.803,19 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2022 erfolgen. Experten kalkulieren am 10.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Hannover Rück.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 11,95 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Erste Schätzungen: Hannover Rück legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Inflations- und Rezessionssorgen schicken Börsen auf Talfahrt - Welche Strategie jetzt sichere Renditen verschaffen könnte

Wie Experten die Hannover Rück-Aktie im Juni einstuften

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

Bildquellen: Hannover Rück