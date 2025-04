Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagvormittag freundlich

Blick auf Hannover Rück-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 275,00 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 275,00 EUR. Bei 276,20 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 275,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1.548 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 284,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.04.2025). Gewinne von 3,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 208,90 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 24,04 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,53 EUR belaufen. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 294,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 13.03.2025. Das EPS wurde auf 4,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 3,53 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,33 Mrd. EUR – ein Plus von 13,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,47 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 11.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Hannover Rück.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 21,29 EUR je Aktie aus.

