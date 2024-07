Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zieht am Mittag an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 231,00 EUR.

Das Papier von Hannover Rück konnte um 11:45 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 231,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 231,90 EUR. Bei 230,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 12.436 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 256,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,08 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 188,70 EUR. Dieser Wert wurde am 10.08.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,13 EUR, nach 7,20 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 256,00 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 14.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,63 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 4,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,22 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,01 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 12.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 18,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Erste Schätzungen: Hannover Rück stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren verdient

Hannover Rück-Analyse: Hannover Rück-Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet