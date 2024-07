Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verliert am Nachmittag

Kurs der Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 228,30 EUR abwärts.

Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 228,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Hannover Rück-Aktie bis auf 228,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 231,70 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.303 Stück gehandelt.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 256,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 12,40 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.08.2023 bei 188,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,35 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 7,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,13 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 256,00 EUR.

Am 14.05.2024 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,22 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Hannover Rück am 12.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 12.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2024 18,67 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

