HAWESKO-Führungskraft modifiziert Depot - so reagiert die Aktie

Wertpapiergeschäft

HAWESKO veröffentlichte jüngst einen Insidertrade.

Am 22.08.2024 wurden bei HAWESKO Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Der Handel wurde am 23.08.2024 öffentlich gemacht. Schneider, Hendrik, Vorstand, kaufte am 22.08.2024 HAWESKO-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 588 Aktien zum Preis von jeweils 26,00 EUR den Besitzer. Anleger zeigten sich alles in allem bei der HAWESKO-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 26,40 EUR.

Die HAWESKO-Aktie musste dann am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel abgeben und fiel um 1,20 Prozent auf 25,60 EUR. Aktuell verbucht HAWESKO einen Börsenwert von 232,67 Mio. Euro. Derzeit sind 8.983.400 Aktien handelbar.

Zuvor handelte Schneider, Hendrik am 20.08.2024 mit HAWESKO-Anteilen. Damals deckte sich Schneider, Hendrik mit 105 HAWESKO-Aktien zu jeweils 26,00 EUR ein.

Redaktion finanzen.net