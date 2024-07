Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagmittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 97,36 EUR. In der Spitze gewann die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 97,76 EUR. Bei 97,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39.444 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Bei 103,60 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 6,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.10.2023 bei 65,24 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,99 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Heidelberg Materials-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,24 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 114,00 EUR.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2024 veröffentlicht. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Heidelberg Materials möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,57 EUR je Aktie.

