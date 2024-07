Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Vormittag nordwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 97,48 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Heidelberg Materials-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 97,48 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 97,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 97,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.333 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Bei 103,60 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 65,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,20 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 114,00 EUR.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Heidelberg Materials ein EPS von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Heidelberg Materials Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 11,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Analysten sehen bei Heidelberg Materials-Aktie Potenzial

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren abgeworfen

Börse Frankfurt: DAX schlussendlich in Grün