Heidelberg Materials Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 94,20 EUR ab.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 94,20 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie gab in der Spitze bis auf 94,14 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 96,14 EUR. Bisher wurden via XETRA 49.331 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,98 Prozent hinzugewinnen. Am 21.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 65,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,74 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,24 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 114,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Heidelberg Materials rechnen Experten am 05.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 11,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

