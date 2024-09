Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 96,42 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 96,42 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie zog in der Spitze bis auf 96,62 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 96,38 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.937 Heidelberg Materials-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 103,60 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. Am 21.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,24 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 32,34 Prozent wieder erreichen.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,26 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 116,88 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Heidelberg Materials am 07.11.2024 vorlegen. Am 06.11.2025 wird Heidelberg Materials schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,26 EUR fest.



