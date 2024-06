Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 94,50 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 09:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 94,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 94,76 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,76 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.581 Heidelberg Materials-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 103,60 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,96 Prozent.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,20 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 114,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 11,47 EUR im Jahr 2024 aus.

