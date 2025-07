Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochnachmittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 198,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 198,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der Heidelberg Materials-Aktie ging bis auf 198,05 EUR. Bei 201,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 169.524 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 207,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.07.2025). 4,85 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 85,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,74 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 186,96 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,68 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Aktie legt zu: JPMorgan belässt Heidelberg Materials auf 'Overweight'

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor einem Jahr verdient

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 10 Jahren eingefahren