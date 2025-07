Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag im Minus

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 199,65 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 199,65 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Heidelberg Materials-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 198,70 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 201,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 41.744 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 10.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 207,70 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 85,60 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 133,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,74 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,30 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 186,96 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 4,58 Mrd. EUR, gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,68 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

