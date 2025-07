Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Nachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 198,45 EUR ab.

Die Heidelberg Materials-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 198,45 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 197,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 201,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 105.651 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 207,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.07.2025). Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 4,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 85,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 56,87 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,74 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 186,96 EUR an.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,68 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

