Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Mittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 87,56 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,6 Prozent auf 87,56 EUR. Im Tief verlor die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 87,32 EUR. Bei 88,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 127.575 Stück.

Am 13.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 103,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.10.2023 bei 65,24 EUR. Mit Abgaben von 25,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,28 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 116,88 EUR an.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Heidelberg Materials dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,30 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

