Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gibt am Donnerstagvormittag ab

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 88,10 EUR ab.

Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 88,10 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 87,68 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 87,72 EUR. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.163 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 103,60 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 17,59 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 65,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,28 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 116,88 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Am 19.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,58 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Heidelberg Materials rechnen Experten am 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,29 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

