Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 124,05 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 124,05 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 123,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 124,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.716 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 12.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 127,10 EUR. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 2,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,23 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 134,54 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 11,17 EUR je Aktie aus.

