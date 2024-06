Heidelberg Materials Aktie News: Anleger schicken Heidelberg Materials am Vormittag ins Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 95,18 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 95,18 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 94,68 EUR. Bei 95,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 7.142 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 8,85 Prozent Luft nach oben. Am 21.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 45,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,20 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 114,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 4,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Heidelberg Materials am 30.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,47 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

