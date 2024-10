Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Heidelberg Materials

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 97,88 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Heidelberg Materials-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 97,88 EUR ab. Bei 97,62 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 61.109 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 103,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,84 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 21.10.2023 Kursverluste bis auf 65,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,35 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,25 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,00 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 116,46 EUR je Heidelberg Materials-Aktie aus.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,58 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2024 11,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

