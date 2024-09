Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochmittag stärker

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 91,26 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 91,26 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf 92,28 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 91,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 56.283 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,60 EUR an. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 13,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,24 EUR. Dieser Wert wurde am 21.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 28,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,25 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 116,88 EUR.

Am 19.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,58 Mrd. EUR gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Heidelberg Materials am 07.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2024 11,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

