Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 88,40 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 88,40 EUR zu. In der Spitze gewann die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 88,98 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 88,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 46.425 Heidelberg Materials-Aktien.

Bei 103,60 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 17,19 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.10.2023 Kursverluste bis auf 65,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 26,20 Prozent sinken.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,26 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 116,88 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,26 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

