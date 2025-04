Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Blick auf Heidelberg Materials-Kurs

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 163,90 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 163,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Heidelberg Materials-Aktie bei 162,20 EUR. Bei 163,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 156.747 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.03.2025 markierte das Papier bei 182,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 11,17 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 85,60 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 91,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,70 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 170,25 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,97 EUR fest.

