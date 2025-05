Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials fällt am Vormittag

Heidelberg Materials im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 185,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 185,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Heidelberg Materials-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 185,00 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 187,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.342 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 191,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,27 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 85,60 EUR. Mit Abgaben von 53,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 3,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,74 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 181,46 EUR aus.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Heidelberg Materials ein EPS von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,58 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,58 Mrd. EUR.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,80 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

