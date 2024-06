Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zieht am Nachmittag an

So bewegt sich Heidelberg Materials

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 96,36 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 96,36 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Heidelberg Materials-Aktie sogar auf 96,54 EUR. Bei 95,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 104.954 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 103,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 7,51 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.10.2023 (65,24 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,20 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 114,00 EUR.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Heidelberg Materials wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Heidelberg Materials.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,46 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Aktie im Minus: Heidelberg Materials gibt grüne Anleihe aus

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor einem Jahr verdient

Aktien-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Heidelberg Materials-Aktie