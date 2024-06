Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zieht am Mittwochnachmittag an

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 96,02 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 96,02 EUR. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 96,38 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 66.699 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. 7,89 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,24 EUR. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 47,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,20 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,00 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 114,00 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Heidelberg Materials ein EPS von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,58 Mrd. EUR gelegen.

Am 30.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 11,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

