Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 98,84 EUR.

Um 15:53 Uhr fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 98,84 EUR ab. In der Spitze büßte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 98,76 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 99,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 220.303 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 103,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 4,82 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,24 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 33,99 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2023 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,25 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 116,88 EUR.

Am 19.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Heidelberg Materials-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Heidelberg Materials die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,22 EUR je Aktie belaufen.

