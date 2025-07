Heidelberg Materials im Fokus

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials macht am Mittag Boden gut

21.07.25 12:05 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 199,60 EUR.

Wer­bung

Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 199,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 200,80 EUR. Mit einem Wert von 199,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61.052 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt. Am 10.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 207,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 4,06 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,11 Prozent. Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,74 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 186,96 EUR an. Am 19.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 12,68 EUR im Jahr 2025 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren eingebracht Heidelberg Materials-Aktie legt zu: JPMorgan belässt Heidelberg Materials auf 'Overweight' DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor einem Jahr verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com