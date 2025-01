Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochvormittag nahezu unbewegt

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Heidelberg Materials-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 132,05 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 132,05 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 132,95 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie gab in der Spitze bis auf 131,90 EUR nach. Mit einem Wert von 132,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.686 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 22.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 132,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 0,68 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,52 EUR am 24.01.2024. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 38,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,24 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 135,79 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Heidelberg Materials ein EPS von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

