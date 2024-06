Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Vormittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 94,64 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 94,64 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 94,64 EUR. Bei 94,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 6.777 Aktien.

Bei 103,60 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 21.10.2023 Kursverluste bis auf 65,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 31,07 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,20 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 114,00 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 11,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

