Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere zuletzt 4,8 Prozent.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,8 Prozent auf 185,55 EUR. In der Spitze gewann die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 185,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 182,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30.835 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 14.05.2025 markierte das Papier bei 191,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 2,96 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 85,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 53,87 Prozent Luft nach unten.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,75 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 182,71 EUR.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,70 EUR je Aktie.

